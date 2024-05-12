Яхина Танзиля Усмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Усман
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1927
Сын: Яхин Карагул (Карагол) Сахеевич
Отец ребёнка: Яхин Сахей Гайнуллович (Гэйнуллович)
Темясово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
акт №29В от 22.05.1958 башкирин
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Яхина Газиза Сахиевна
Отец ребёнка: Яхин Сахей Гайнуллович (Гэйнуллович)
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Яхина Вазиля Сахиевна
Отец ребёнка: Яхин Сахей Гайнуллович (Гэйнуллович)
Смерть
2001