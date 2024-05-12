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Яхина Танзиля Усмановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Усман

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яхин Сахей Гайнуллович (Гэйнуллович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яхин Сахей Гайнуллович (Гэйнуллович)

Рождение ребёнка
10.12.1927

Сын: Яхин Карагул (Карагол) Сахеевич

Отец ребёнка: Яхин Сахей Гайнуллович (Гэйнуллович)

Темясово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
акт №29В от 22.05.1958 башкирин
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Яхина Газиза Сахиевна

Отец ребёнка: Яхин Сахей Гайнуллович (Гэйнуллович)

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Яхина Вазиля Сахиевна

Отец ребёнка: Яхин Сахей Гайнуллович (Гэйнуллович)

Смерть
2001

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