Щербин Никон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербин Никон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шуст) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Щербин Василий Никонович

Мать ребёнка: (Шуст) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Щербин Алексей Никонович

Мать ребёнка: (Шуст) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Щербин) Надежда Никоновна

Мать ребёнка: (Шуст) Анастасия Федоровна

Смерть
1935

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