Щербин Никон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: (Шуст) Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: (Шуст) Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Щербин) Надежда Никоновна
Мать ребёнка: (Шуст) Анастасия Федоровна
Смерть
1935