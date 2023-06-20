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Пелагея
Пелагея
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1745
Пол
Женский
Отец
Коврижных Алексей Коврижных
1702 г.р.
Мать
Коврижных (Зайцева) Татьяна Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец:
Коврижных Алексей Коврижных
Мать:
Коврижных Татьяна Петровна
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