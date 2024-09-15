Двойнин Фадей
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти06.10.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Двойнин Семен
Мать: Двойнина Мария
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Петрова) Аккилина (Акулина)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойнин Степан
Мать ребёнка: (Петрова) Аккилина (Акулина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойнин Иван
Мать ребёнка: (Петрова) Аккилина (Акулина)
Рождение ребёнка
10.02.1818
Сын: Двойнин Федор
Мать ребёнка: (Петрова) Аккилина (Акулина)
г. Аккерман
Рождение ребёнка
1824
Сын: Двойнин Авраам
Мать ребёнка: (Петрова) Аккилина (Акулина)
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Двойнин) Анисья
Мать ребёнка: (Петрова) Аккилина (Акулина)
Смерть
06.10.1853
г. Аккерман