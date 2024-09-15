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Двойнин Фадей

Место рождения

Злынка, Кіровоградська область

Дата рождения

1789

Дата смерти

06.10.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Двойнин Семен

Мать: Двойнина Мария

Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойнин Михаил Фадеевич

Мать ребёнка: (Петрова) Аккилина (Акулина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Петрова) Аккилина (Акулина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойнин Степан

Мать ребёнка: (Петрова) Аккилина (Акулина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойнин Иван

Мать ребёнка: (Петрова) Аккилина (Акулина)

Рождение ребёнка
10.02.1818

Сын: Двойнин Федор

Мать ребёнка: (Петрова) Аккилина (Акулина)

Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман
Рождение ребёнка
1824

Сын: Двойнин Авраам

Мать ребёнка: (Петрова) Аккилина (Акулина)

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Двойнин) Анисья

Мать ребёнка: (Петрова) Аккилина (Акулина)

Смерть
06.10.1853
Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман

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