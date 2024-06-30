Бузаева Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузаева Евдокия Михайловна

Бузаева Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.12.1933

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузаев Федор Федорович

Отец ребёнка: Бузаев Федор Акимович

Рождение ребёнка
17.04.1904

Дочь: Бузаева Чумерина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Бузаев Федор Акимович

Смерть
12.12.1933
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.