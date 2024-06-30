Бузаева Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.12.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бузаев Федор Акимович
Рождение ребёнка
17.04.1904
Дочь: Бузаева Чумерина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Бузаев Федор Акимович
Смерть
12.12.1933
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область