Тимофеева (Чепик) Евдокия Устиновна
Место рождения
Дата рождения07.01.1898
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1898
Отец: Чепик Устин Федосеевич
Мать: не указана
1898 или 1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1915
Рождение ребёнка
21.12.1915
Рождение ребёнка
02.02.1918
Рождение ребёнка
13.05.1931