Тимофеева (Чепик) Евдокия Устиновна 07.01.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеева (Чепик) Евдокия Устиновна

Место рождения

Александровка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.01.1898

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1898

Отец: Чепик Устин Федосеевич

Мать: не указана

Александровка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
1898 или 1889
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Тимофей Михайлович

Бракосочетание
21.01.1915

Муж: Тимофеев Тимофей Михайлович

Александровка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Тимофей Михайлович

Александровка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Тимофей Михайлович

Александровка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Тимофей Михайлович

Александровка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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