Фёдор Фролов (Гараскин)
мужской, родился 1728, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
МатьКуданка Нуштайкина1694 г.р.
ОтецФрол (Гараска) Семёнов (Второев)1687 г.р.
Супруги
Просковья Самойлова1722 г.р.
Дети
Пелагея Фёдоровна1754 г.р.
Агафья Фёдоровна1755 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просковья Самойлова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Просковья Самойлова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агафья Фёдоровна
Мать ребёнка: Просковья Самойлова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Просковья Самойлова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Просковья Самойлова
Смерть
Неизвестно
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область