Фёдор Фролов (Гараскин) 1728 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Фролов (Гараскин)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1728, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Мать
Куданка Нуштайкина1694 г.р.
Отец
Фрол (Гараска) Семёнов (Второев)1687 г.р.
Супруги
Просковья Самойлова1722 г.р.
Дети
Пелагея Фёдоровна1754 г.р.
Агафья Фёдоровна1755 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Фрол (Гараска) Семёнов (Второев)

Мать: Куданка Нуштайкина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья Самойлова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Просковья Самойлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агафья Фёдоровна

Мать ребёнка: Просковья Самойлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Просковья Самойлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Просковья Самойлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

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