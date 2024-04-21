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Атясов Дмитрий Тимофеевич

Место рождения

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.11.61

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Атясов Тимофей

Мать: не указана

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атясова (Николаева) Ефросиния Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачеха Мачеха

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.11.61
Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1924

Дочь: Голованова (Атясова) Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Атясова (Николаева) Ефросиния Алексеевна

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1931

Сын: Атясов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Атясова (Николаева) Ефросиния Алексеевна

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1932

Дочь: Младенец Неизвестно

Мать ребёнка: Атясова (Николаева) Ефросиния Алексеевна

Мусорка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Умер в утробе вместе с мамой

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