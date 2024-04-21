Атясов Дмитрий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.11.61
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Атясов Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мачеха Мачеха
Смерть
19.11.61
Рождение ребёнка
10.05.1924
Дочь: Голованова (Атясова) Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Атясова (Николаева) Ефросиния Алексеевна
Рождение ребёнка
26.04.1931
Мать ребёнка: Атясова (Николаева) Ефросиния Алексеевна
Рождение ребёнка
16.06.1932
Дочь: Младенец Неизвестно
Мать ребёнка: Атясова (Николаева) Ефросиния Алексеевна
Мусорка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Умер в утробе вместе с мамой