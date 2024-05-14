Махонина Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 21.04.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Дочь: Шапошникова (Махонина) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Махонин Михаил Лукьянович
Цаца, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
После 21.04.1858 ст.
Никольское, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область