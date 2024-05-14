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Махонина Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 21.04.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махонин Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Дочь: Шапошникова (Махонина) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Махонин Михаил Лукьянович

Цаца, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
После 21.04.1858 ст.
Никольское, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

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