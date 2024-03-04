Вдовина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Анатолий Георгиевич

Субхангулово, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Анатолий Георгиевич

Субхангулово, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Анатолий Георгиевич

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