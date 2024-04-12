Осина (Черемхина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осина (Черемхина) Ольга Владимировна

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

16.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1967

Отец: Черемхин Владимир Степанович

Мать: Черемхина Валентина Павловна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.05.1986

Дочь: Масионис Анна Андреевна

Отец ребёнка: Масионис Андрей Витаутасович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1993

Дочь: Маковеева Александра Валерьевна

Отец ребёнка: Осин Валерий Анатольевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Развод
До 1996

Муж: Осин Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
23.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Роман Леонидович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Роман Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осин Валерий Анатольевич

Развод
Неизвестно

Муж: Масионис Андрей Витаутасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масионис Андрей Витаутасович

Место жительства
Неизвестно
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