Осина (Черемхина) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения16.05.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1967
Рождение ребёнка
24.05.1986
Дочь: Масионис Анна Андреевна
Отец ребёнка: Масионис Андрей Витаутасович
Рождение ребёнка
10.01.1993
Дочь: Маковеева Александра Валерьевна
Отец ребёнка: Осин Валерий Анатольевич
Развод
До 1996
Рождение ребёнка
23.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Роман Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно