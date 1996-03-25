Квашнина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1908
Дата смерти25.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1908
Рождение ребёнка
30.06.1930
Дочь: Чистякова Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Квашнин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Квашнин Вениамин Алексеевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Квашнин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
06.09.1940
Дочь: Спиридонова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Квашнин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1996