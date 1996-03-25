Квашнина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1908

Дата смерти

25.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1908

Отец: Квашнин Петр Степанович

Мать: Квашнина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
30.06.1930

Дочь: Чистякова Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Квашнин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Квашнин Вениамин Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1936

Сын: Квашнин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.09.1940

Дочь: Спиридонова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Квашнин Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашнин Алексей Васильевич

Смерть
25.03.1996
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