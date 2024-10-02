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Романов Ефим Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Роман Стефанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Александровна

Бракосочетание
22.01.1893

Жена: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1894

Сын: Романов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Агриппина Александровна

Куклина Гора, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.06.1903

Дочь: Романова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Агриппина Александровна

Куклина Гора, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.09.1905

Дочь: Захарова (Романова) Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Агриппина Александровна

Куклина Гора, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Романова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Агриппина Александровна

Рождение ребёнка
14.10.1908

Дочь: Романова Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Агриппина Александровна

Куклина Гора, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.09.1911

Дочь: (Романова) Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Агриппина Александровна

Смерть
Неизвестно

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