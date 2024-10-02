Романов Ефим Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Роман Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Александровна
Бракосочетание
22.01.1893
Жена: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1894
Мать ребёнка: Агриппина Александровна
Рождение ребёнка
28.06.1903
Дочь: Романова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Агриппина Александровна
Рождение ребёнка
14.09.1905
Дочь: Захарова (Романова) Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Агриппина Александровна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Романова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Агриппина Александровна
Рождение ребёнка
14.10.1908
Дочь: Романова Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Агриппина Александровна
Рождение ребёнка
14.09.1911
Дочь: (Романова) Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Агриппина Александровна
Смерть
Неизвестно