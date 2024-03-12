Куликова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.06.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Рождение ребёнка
22.11.1936
Сын: Куликов Николай
Отец ребёнка: Куликов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Мария
Отец ребёнка: Куликов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Василий
Смерть
28.06.1982