Куликова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.06.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1936

Сын: Куликов Николай

Отец ребёнка: Куликов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Мария

Отец ребёнка: Куликов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Василий

Смерть
28.06.1982
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