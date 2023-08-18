Натальина (Натальина) Александра
Место рождения
Дата рождения24.12.1920
Дата смерти22.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1945
Сын: Попов Владимир
Отец ребёнка: Попов Георгий Георгиевич
Стойба, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
22.05.1985
Причина смерти: Атеросклероз сосудов сердца, головного мозга
Похороны
Неизвестно