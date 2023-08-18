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Натальина (Натальина) Александра

Место рождения

Лукачек, Амурская область, РСФСР

Дата рождения

24.12.1920

Дата смерти

22.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1920

Отец: Натальин Иван Артамонович

Мать: Натальина (Калашникова) Степанида Савватеевна

Лукачек, Амурская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
20.07.1945

Сын: Попов Владимир

Отец ребёнка: Попов Георгий Георгиевич

Стойба, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
22.05.1985
Свободный, город Свободный, Амурская область
Причина смерти: Атеросклероз сосудов сердца, головного мозга
Похороны
Неизвестно
Свободный, город Свободный, Амурская область

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