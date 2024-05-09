Гамзикова Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1893
Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Вдова
Рождение ребёнка
15.07.1893
Сын: Гамзиков Андрей
Отец ребёнка: не указан
Серпухов, Серпухов, Московская область
Незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно