Гамзикова Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамзикова Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1893
Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Вдова
Рождение ребёнка
15.07.1893

Сын: Гамзиков Андрей

Отец ребёнка: не указан

Серпухов, Серпухов, Московская область
Незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно

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