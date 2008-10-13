Михайлов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1951

Дата смерти

13.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1971

Сын: Михайлов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
19.05.1984

Сын: Михайлов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Татьяна Николаевна

Смерть
13.10.2008
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