Михайлов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1951
Дата смерти13.10.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.06.1971
Сын: Михайлов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
19.05.1984
Сын: Михайлов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2008