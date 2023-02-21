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Галкин Адольф Федорович

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Место рождения

Владимирская обл., г.Кольчугино

Дата рождения

11.02.1924

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1924

Отец: Галкин Федор

Мать: не указана

Владимирская обл., г.Кольчугино
Бракосочетание
1952

Жена: Галкина Варвара Степановна

Владимирская обл., г.Кольчугино
Рождение ребёнка
03.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галкина Варвара Степановна

Владимирская обл. Кольчугино
Смерть
1993
Владимирская обл., г.Кольчугино
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