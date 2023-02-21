Галкин Адольф Федорович
Место рожденияВладимирская обл., г.Кольчугино
Дата рождения11.02.1924
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1924
Отец: Галкин Федор
Владимирская обл., г.Кольчугино
Бракосочетание
1952
Владимирская обл., г.Кольчугино
Рождение ребёнка
03.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галкина Варвара Степановна
Владимирская обл. Кольчугино
Смерть
1993
Владимирская обл., г.Кольчугино