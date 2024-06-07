Гальцев Трофим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГальцев Трофим

Гальцев Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцева (Вислогузова) Евфграфия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцева (Вислогузова) Евфграфия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцева (Вислогузова) Евфграфия Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гальцева (Вислогузова) Евфграфия Никоноровна

Смерть
Неизвестно

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