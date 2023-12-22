Рахманинова Александра Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Якубович Минина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Минин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Минина Елена Андреевна
Отец ребёнка: Минин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Минина Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Минин Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно