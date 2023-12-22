Рахманинова Александра Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинова Александра Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Якубович Минина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Минин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Минина Елена Андреевна

Отец ребёнка: Минин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Минина Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Минин Андрей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Андрей Александрович

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