Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
02.11.1842
Дочь: Стефанида Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
06.01.1846
Сын: Ермил Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
13.10.1847
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1849
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
16.08.1852
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
02.11.1853
Дочь: Матрёна Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно