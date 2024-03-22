Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Петрова

Евдокия Петрова

Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.11.1842

Дочь: Стефанида Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.01.1846

Сын: Ермил Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.10.1847

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1849

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.08.1852

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.11.1853

Дочь: Матрёна Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close