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Лапшин Иван Иосифов
Лапшин Иван Иосифов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
17.02.1886
Пол
Мужской
Отец
Лапшин Иосиф
1818 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Лапшин Иосиф
Мать: не указана
Смерть
17.02.1886
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