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Лапшин Иван Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

17.02.1886

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
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Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Лапшин Иосиф

Мать: не указана

Смерть
17.02.1886
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