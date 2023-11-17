Анна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1848
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина Самсоновна
Отец ребёнка: Самсон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрона Самсоновна
Отец ребёнка: Самсон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агафья Самсоновна
Отец ребёнка: Самсон Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1861