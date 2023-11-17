Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1848

Муж: Самсон Афанасьевич

Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1848

Муж: Самсон Афанасьевич

Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина Самсоновна

Отец ребёнка: Самсон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Матрона Самсоновна

Отец ребёнка: Самсон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агафья Самсоновна

Отец ребёнка: Самсон Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсон Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1861
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