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Паршинова Ульяна Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршинов Иоанн Николаевич

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Паршинов Иоанн Иоаннович

Отец ребёнка: Паршинов Иоанн Николаевич

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Паршинова Лидия Иоанновна

Отец ребёнка: Паршинов Иоанн Николаевич

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Паршинова Параскева Иоанновна

Отец ребёнка: Паршинов Иоанн Николаевич

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Соболиха

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