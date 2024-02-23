Паршинова Ульяна Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Паршинов Иоанн Николаевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Паршинова Лидия Иоанновна
Отец ребёнка: Паршинов Иоанн Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Паршинова Параскева Иоанновна
Отец ребёнка: Паршинов Иоанн Николаевич
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Соболиха