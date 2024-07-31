Маслова Наталья
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Иван
Рождение ребёнка
1786
Сын: Маслов Гаврила
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
1799
Сын: Маслов Кирилла
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
1805
Сын: Маслов Калина
Отец ребёнка: Маслов Иван
Смерть
Неизвестно