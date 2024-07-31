Маслова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Наталья

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Федор

Мать: не указана

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Иван

Рождение ребёнка
1786

Сын: Маслов Гаврила

Отец ребёнка: Маслов Иван

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Маслов Кирилла

Отец ребёнка: Маслов Иван

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Маслов Калина

Отец ребёнка: Маслов Иван

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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