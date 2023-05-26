Курцман (Иткина Неточно) Раиса неточно Львовна неточно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Курцман Григорий Борисович
Отец ребёнка: Курцман Борис Шаевич
Рождение ребёнка
15.05.1918
Отец ребёнка: Курцман Борис Шаевич
Смерть
?.12.1941