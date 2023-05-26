Курцман (Иткина Неточно) Раиса неточно Львовна неточно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курцман (Иткина Неточно) Раиса неточно Львовна неточно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

БК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Курцман Григорий Борисович

Отец ребёнка: Курцман Борис Шаевич

Рождение ребёнка
15.05.1918

Сын: Курцман Ефим Борисович

Отец ребёнка: Курцман Борис Шаевич

Смерть
?.12.1941

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