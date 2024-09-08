Веревкин Вячеслав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веревкин Вячеслав Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веревкин Виктор Александрович

Мать: (Попова) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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