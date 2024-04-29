Каганова (Вульф) Шейна Евелевна (Софья Семеновна)
Место рожденияг. Климовичи, Климовичский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рождения15.08.1893
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1893
Отец: Вульф Евель
Мать: не указана
г. Климовичи, Климовичский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
г. Москва, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
07.01.1922
Сын: Каганов Лев Наумович
Отец ребёнка: Каганов Неух Лейбович (Наум Львович)
г. Климовичи, Климовичский уезд, Гомельская губерния, РСФСР
Развод
05.03.1928
Рождение ребёнка
10.08.1930
Дочь: Таубкина (Каганова) Эмилия Наумовна
Отец ребёнка: Каганов Неух Лейбович (Наум Львович)
Смерть
1982
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище, квадрат 41, ряд 3, ограда/участок 320