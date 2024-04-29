Каганова (Вульф) Шейна Евелевна (Софья Семеновна) 15.08.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каганова (Вульф) Шейна Евелевна (Софья Семеновна)

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Место рождения

г. Климовичи, Климовичский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

15.08.1893

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1893

Отец: Вульф Евель

Мать: не указана

г. Климовичи, Климовичский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каганов Неух Лейбович (Наум Львович)

г. Москва, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
07.01.1922

Сын: Каганов Лев Наумович

Отец ребёнка: Каганов Неух Лейбович (Наум Львович)

г. Климовичи, Климовичский уезд, Гомельская губерния, РСФСР
Развод
05.03.1928

Муж: Каганов Неух Лейбович (Наум Львович)

Рождение ребёнка
10.08.1930

Дочь: Таубкина (Каганова) Эмилия Наумовна

Отец ребёнка: Каганов Неух Лейбович (Наум Львович)

Смерть
1982
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище, квадрат 41, ряд 3, ограда/участок 320

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