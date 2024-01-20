Мартиненко Семен Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартиненко Семен Лукин

Мартиненко Семен Лукин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Мартыненко Лука Семенов

Мать: Мартыненко Анна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартиненко Анна Терентьева

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 259
Рождение ребёнка
?.06.1850

Сын: Мартиненко Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Мартиненко Анна Терентьева

Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 646
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.