Сеферов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеферов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сеферов Александр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Каракуба Новая, p.c.1811, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.38. p.c.1816, ГАДО, ф.131, оп.1, д.67. p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106. Вышел с позволения начальства из Каракубы на... Показать все
Смерть
Неизвестно
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