Сеферов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1785
Сын: Сеферов Александр Константинович
Каракуба Новая, p.c.1811, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.38. p.c.1816, ГАДО, ф.131, оп.1, д.67. p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106. Вышел с позволения начальства из Каракубы на... Показать все
Смерть
Неизвестно