(Кузина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузина) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

24.02.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1881

Сын: Кузин Илья Егорович

Отец ребёнка: Кузин Егор Никитич

Рождение ребёнка
11.08.1884

Сын: Кузин Фотий Егорович

Отец ребёнка: Кузин Егор Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Егор Никитич

Место жительства
Неизвестно
Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния
Смерть
24.02.1917
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