(Кузина) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти24.02.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1881
Сын: Кузин Илья Егорович
Отец ребёнка: Кузин Егор Никитич
Рождение ребёнка
11.08.1884
Сын: Кузин Фотий Егорович
Отец ребёнка: Кузин Егор Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузин Егор Никитич
Место жительства
Неизвестно
Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния
Смерть
24.02.1917