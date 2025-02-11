Сидор Осипов
мужской, родился 1793, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1839, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецОсипДо 1773 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Андрей Сидоров1818 г.р.
Анисим Сидоров1822 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: Андрей Сидоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1822
Сын: Анисим Сидоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Сидоров
Мать ребёнка: ?
Смерть
1839
Место жительства
1850