Сидор Осипов 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Сидор Осипов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1793, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1839, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
ОсипДо 1773 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Андрей Сидоров1818 г.р.
Анисим Сидоров1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Осип

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1818

Сын: Андрей Сидоров

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Анисим Сидоров

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Сидоров

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1839
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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