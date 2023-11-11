(Васильева) Вера Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1915 ст.
Запись № 62 о рождении 11 сентября 1915 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Евгения Епифановича Васильева и жены его Наталии Павловны, дочери Веры.
Крещение
14.09.1915 ст.
Восприемники: с. Секты, Чулымской волости, Каинского уезда крестьянская жена Пелагея Афанасьевна Петрова.
Смерть
Неизвестно