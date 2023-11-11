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(Васильева) Вера Евгеньевна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.09.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1915 ст.

Отец: Васильев Евгений Епифанович

Мать: Васильева Наталья Павловна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 62 о рождении 11 сентября 1915 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Евгения Епифановича Васильева и жены его Наталии Павловны, дочери Веры.
Крещение
14.09.1915 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: с. Секты, Чулымской волости, Каинского уезда крестьянская жена Пелагея Афанасьевна Петрова.
Смерть
Неизвестно

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