Климент Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Георгий Иоаннов
Мать: Маремьяна Филиппова
Климент Георгиевич (1763 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Георгия Иоанновича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анна Никитична (1766-?), дочь священника Никиты Ива... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никитина
Рождение ребёнка
1786
Сын: Михаил Климентов
Мать ребёнка: Анна Никитина
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Климентова
Мать ребёнка: Анна Никитина
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мария Климентова
Мать ребёнка: Анна Никитина
Рождение ребёнка
1796
Сын: Вознесенский Петр Климентов
Мать ребёнка: Анна Никитина
Смерть
Неизвестно