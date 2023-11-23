Климент Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климент Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Георгий Иоаннов

Мать: Маремьяна Филиппова

Климент Георгиевич (1763 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Георгия Иоанновича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анна Никитична (1766-?), дочь священника Никиты Ива... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никитина

Рождение ребёнка
1786

Сын: Михаил Климентов

Мать ребёнка: Анна Никитина

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья Климентова

Мать ребёнка: Анна Никитина

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мария Климентова

Мать ребёнка: Анна Никитина

Рождение ребёнка
1796

Сын: Вознесенский Петр Климентов

Мать ребёнка: Анна Никитина

Смерть
Неизвестно

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