Дудоров Гавриил Иванович
мужской, родился 1898
умер Неизвестно
ОтецДудоров Иван Михайлович1846 г.р.
МатьДудорова (Новикова) Анна МихайловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
07.11.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно