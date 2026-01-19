Дудоров Гавриил Иванович 1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Дудоров Гавриил Иванович

Автор
ЕР
Руцкая Е.

мужской, родился 1898

умер Неизвестно

Отец
Дудоров Иван Михайлович1846 г.р.
Мать
Дудорова (Новикова) Анна МихайловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Дудоров Иван Михайлович

Мать: Дудорова (Новикова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
07.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Рождение ребёнка
01.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Смерть
Неизвестно

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