Дюдяев Наум Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Мартын Фёдорович
Мать: Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно