Алиев Шамсудин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Шамсудин

Место рождения

Дагестанская АССР

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Около 1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Дагестанская АССР
Рождение ребёнка
15.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиева Халимат

Дагестанская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиева Халимат

Грузинская ССР Кварельский район с.Тиви
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиева Халимат

Дагестанская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахмат

Мать ребёнка: Алиева Халимат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиева Халимат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиева Халимат

Смерть
Около 1977
Похороны
Неизвестно
Грузия
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