Алиев Шамсудин
Место рожденияДагестанская АССР
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиОколо 1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1950
Дагестанская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Грузинская ССР Кварельский район с.Тиви
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дагестанская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахмат
Мать ребёнка: Алиева Халимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Около 1977
Похороны
Неизвестно
Грузия