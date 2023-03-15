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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифанова (Титова) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Титов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина (Титова) Агриппина

Отец ребёнка: Титов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Павел

Смерть
Неизвестно

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