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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифанова (Титова) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Титов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузина (Титова) Агриппина
Отец ребёнка: Титов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Павел
Смерть
Неизвестно