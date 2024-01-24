Моисеева (Кисель) Оксана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Кисель) Оксана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1978

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1978

Отец: Кисель Михаил Сельверстович

Мать: Кисель Лидия Васильевна

Гражданство
09.10.1978
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
07.02.2012

Дочь: Моисеева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Моисеев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеев Сергей Юрьевич

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