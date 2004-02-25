Головин Пётр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Пётр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1925

Дата смерти

25.02.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1953

Сын: Головин Борис Петрович

Мать ребёнка: Головина Валентина Андреевна

Сиалеевский Майдан, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.09.1964

Дочь: Шлыкова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Головина Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Валентина Андреевна

Смерть
25.02.2004
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