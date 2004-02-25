Головин Пётр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1925
Дата смерти25.02.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1953
Мать ребёнка: Головина Валентина Андреевна
Сиалеевский Майдан, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.09.1964
Дочь: Шлыкова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Головина Валентина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.2004