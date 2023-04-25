Долженко Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолженко Николай Андреевич

Долженко Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей Филлипович

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
31.07.1943

Сын: Долженко Альберт Николаевич

Мать ребёнка: Долженко (Олифиренко) Наталья Никитична

Рождение ребёнка
02.07.1948

Дочь: Курбатова (Долженко) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Долженко (Олифиренко) Наталья Никитична

Рождение ребёнка
13.04.1961

Дочь: Зюзина (Долженко) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Долженко (Олифиренко) Наталья Никитична

Мы используем куки для улучшения работы сайта.