Долженко Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей Филлипович
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
31.07.1943
Сын: Долженко Альберт Николаевич
Мать ребёнка: Долженко (Олифиренко) Наталья Никитична
Рождение ребёнка
02.07.1948
Дочь: Курбатова (Долженко) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Долженко (Олифиренко) Наталья Никитична
Рождение ребёнка
13.04.1961
Дочь: Зюзина (Долженко) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Долженко (Олифиренко) Наталья Никитична