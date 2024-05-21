Пюкшина (Ершова) Павла Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.06.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1890 ст.
Бракосочетание
27.09.1909 ст.
Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.07.1910
Дочь: Пюкшина Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Пюкшин Яков Николаевич
Рождение ребёнка
07.08.1911 ст.
Дочь: Пюкшина Яшурина Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Пюкшин Яков Николаевич
по свидетельству о смерти дата рождения 25.09.1911
Рождение ребёнка
19.02.1914
Отец ребёнка: Пюкшин Яков Николаевич
Смерть
Неизвестно