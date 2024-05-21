Пюкшина (Ершова) Павла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пюкшина (Ершова) Павла Алексеевна

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Место рождения

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

02.06.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1890 ст.

Отец: Ершов Ершев Алексей Васильевич

Мать: Ершова (Сорокина Соровина) Настасья Павловна

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
27.09.1909 ст.

Муж: Пюкшин Яков Николаевич

Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.07.1910

Дочь: Пюкшина Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Пюкшин Яков Николаевич

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.08.1911 ст.

Дочь: Пюкшина Яшурина Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Пюкшин Яков Николаевич

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
по свидетельству о смерти дата рождения 25.09.1911
Рождение ребёнка
19.02.1914

Сын: Пюкшин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Пюкшин Яков Николаевич

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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