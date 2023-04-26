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Казначеева Марфа Ивановна

Место рождения

Село Савинские Карпели , Моршанский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1727

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Савинские Карпели , Моршанский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1755

Сын: Казначеев (рекрут С 1778) Ермил Савельевич

Отец ребёнка: Казначеев Савелий Сергеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Казначеев Фома Савельевич

Отец ребёнка: Казначеев Савелий Сергеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Казначеев Назар Савельевич

Отец ребёнка: Казначеев Савелий Сергеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Агриппина Савельевна

Отец ребёнка: Казначеев Савелий Сергеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анастасия Савельевна

Отец ребёнка: Казначеев Савелий Сергеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Савельевна

Отец ребёнка: Казначеев Савелий Сергеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казначеев Савелий Сергеевич

Смерть
1783
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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