Казначеева Марфа Ивановна
Место рожденияСело Савинские Карпели , Моршанский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1727
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Село Савинские Карпели , Моршанский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1755
Сын: Казначеев (рекрут С 1778) Ермил Савельевич
Отец ребёнка: Казначеев Савелий Сергеевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Казначеев Фома Савельевич
Отец ребёнка: Казначеев Савелий Сергеевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Казначеев Назар Савельевич
Отец ребёнка: Казначеев Савелий Сергеевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Агриппина Савельевна
Отец ребёнка: Казначеев Савелий Сергеевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анастасия Савельевна
Отец ребёнка: Казначеев Савелий Сергеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Савельевна
Отец ребёнка: Казначеев Савелий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783