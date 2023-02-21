Столярова Ирина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова Ирина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1917

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1980
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