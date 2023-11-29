Чернышева Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Игорь Дмитревич

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
15.05.1939

Дочь: Петровская Антанина (Чернышева) Дмитриевна

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
31.08.1946

Дочь: Казанцева (Чернышева) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Александрович

Смерть
Неизвестно

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