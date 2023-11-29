Чернышева Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
15.05.1939
Дочь: Петровская Антанина (Чернышева) Дмитриевна
Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
31.08.1946
Дочь: Казанцева (Чернышева) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Александрович
Смерть
Неизвестно