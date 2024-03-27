Унагаев Федосей
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагольский с/с, с. Хутор
Дата рождения1921
Дата смерти16.04.1945
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Унагаев Калистрат
Мать: Унагаева Фёкла
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагольский с/с, с. Хутор
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4978444/
Смерть
16.04.1945
Восточная Пруссия, станция Остероде
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, Алленштайнский окр., Остероде р-н, ст. Остероде, 261 км Вост. Прус. ж/д, около первых ворот, кладбище