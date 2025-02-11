Юдина Анна Григорьева 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Юдина Анна Григорьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Супруги
Юдин Егор Юдин1814 г.р.
Дети
Юдин Вукол Егоров1842 г.р.
Юдин Степан Егоров1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Егор Юдин

Рождение ребёнка
1842

Сын: Юдин Вукол Егоров

Отец ребёнка: Юдин Егор Юдин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Юдин Степан Егоров

Отец ребёнка: Юдин Егор Юдин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Юдин Филат Егоров / Феофилакт Егоров

Отец ребёнка: Юдин Егор Юдин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

23

Рождение ребёнка
1850

Сын: Филипп Егоров

Отец ребёнка: Юдин Егор Юдин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Юдин Семён Егоров / Самсон Егоров

Отец ребёнка: Юдин Егор Юдин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Захар Егоров

Отец ребёнка: Юдин Егор Юдин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

20

Смерть
Неизвестно

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