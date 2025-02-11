Юдина Анна Григорьева
женский, родилась 1823
умерла Неизвестно
Супруги
Юдин Егор Юдин1814 г.р.
Дети
Юдин Вукол Егоров1842 г.р.
Юдин Степан Егоров1844 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Егор Юдин
Рождение ребёнка
1842
Сын: Юдин Вукол Егоров
Отец ребёнка: Юдин Егор Юдин
Рождение ребёнка
1844
Сын: Юдин Степан Егоров
Отец ребёнка: Юдин Егор Юдин
Рождение ребёнка
1847
Сын: Юдин Филат Егоров / Феофилакт Егоров
Отец ребёнка: Юдин Егор Юдин
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Сын: Филипп Егоров
Отец ребёнка: Юдин Егор Юдин
Рождение ребёнка
1854
Сын: Юдин Семён Егоров / Самсон Егоров
Отец ребёнка: Юдин Егор Юдин
Рождение ребёнка
1856
Сын: Захар Егоров
Отец ребёнка: Юдин Егор Юдин
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно