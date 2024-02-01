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Анисья Осипова
Анисья Осипова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Осип Акимов
Около 1762 г.р.
Мать
Марья Петрова
Около 1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1799
Отец:
Осип Акимов
Мать:
Марья Петрова
Смерть
Неизвестно
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