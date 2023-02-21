Hederich Johann Adam Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hederich Johann Adam Peter

Место рождения

Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1749 г.р.

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Hederich Johann Albrecht

Мать: Hederich Anna Elisabeth

Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Hederich Christian Jacob

Мать ребёнка: Barbara Elisabeth

Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Смерть
Неизвестно
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