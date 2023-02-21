Hederich Johann Adam Peter
Место рожденияРоссийская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: Hederich Johann Albrecht
Мать: Hederich Anna Elisabeth
Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Рождение ребёнка
1808 ст.
Мать ребёнка: Barbara Elisabeth
Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Смерть
Неизвестно