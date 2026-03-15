Сычев Семен Федорович
мужской, родился 1850, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСычев Федор Леонтьевич1823 г.р.
МатьСычева Варвара Ивановна1830 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Сычев Федор Леонтьевич
Мать: Сычева Варвара Ивановна
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно